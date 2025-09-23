İstanbul'da 'Ödevevi' Sayısı 220'ye Ulaştı

İstanbul Valiliği’nin dezavantajlı mahallelerde kurduğu 'ödevevi' sayısı 220'ye ulaştı; yılda yaklaşık 25 bin öğrenci ücretsiz eğitim desteği alıyor.

İstanbul Valiliği 'Ödevevi' Ağı 220 Noktaya Yükseldi

İstanbul Valiliği, dezavantajlı mahallelerde yaşayan öğrencilerin ders çalışma imkânlarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "ödevevi" sayısının 220'ye ulaştığını duyurdu.

Projenin amaç ve kapsamı

Valilikten yapılan açıklamada, projenin; öğrencilerin rahat bir ders ortamına kavuşması, motivasyonlarının artırılması, bireysel yeteneklerinin keşfedilmesi ve eğitim imkânlarının geliştirilmesi hedefleriyle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Valiliği Ödevevi" ile her yıl yaklaşık 25 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlandığı vurgulandı.

Model ve işbirliği

Açıklamada, proje kapsamında uygulamanın 2025 genelgesine göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre edildiği; sürdürülebilir sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere valilik, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği modeliyle yürütüldüğü ifade edildi.

Sunulan imkânlar ve faaliyetler

Projenin dezavantajlı bölgelerde başarı oranlarını önemli oranda artırdığına dikkat çekilen açıklamada, ödevevlerinde öğrencilerin bilgisayar, yazıcı ve akıllı tahta gibi teknolojik imkânlardan yararlandığı; ayrıca rehberlik hizmetleri, yetenek atölyeleri ve kültürel etkinliklerin de sunulduğu kaydedildi.

Çalışma saatleri

Açıklamada, öğrencilerin ödevevlerinden hafta içi 15.00-21.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında faydalanabildiği belirtildi.

