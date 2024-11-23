İstanbul'da Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımını Aksattı

İstanbul'da olumsuz hava şartları, şehir hatları ve deniz otobüsü seferlerinin iptal olmasına neden oldu. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kötü hava koşulları nedeniyle pek çok sefer gerçekleştirilmedi.

Saat 07.45’teki Yenikapı-Yalova seferi, 08.00’deki Pendik-Yalova seferi, 08.30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 09.00’daki Pendik-Yalova seferi, 09.05’teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri iptal edildi. Ayrıca, saat 10.30’daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan, Şehir Hatları AŞ'den alınan bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğraması da gerçekleştirilemedi.

İstanbul'daki yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.