İstanbul'da Örgütlü Suçlar Operasyonu: 40 Milyon Lira ile Yakalanan Şüpheli

İstanbul'da Örgütlü Suçlar Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü suçlar soruşturması, özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliyi kapsıyor. Soruşturma kapsamında dikkat çekici bir gelişme yaşandı; Ali Nuhoğlu, 40 milyon lira ile evinde yakalandı.

Şüpheliler ve Suçlamalar

Soruşturma, suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi suçları içerirken, Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan gibi isimler de PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla yargılanıyor.

Ali Nuhoğlu'nun Durumu

Yapılan operasyonlar neticesinde, daha önce tartışma konusu olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devrettiği iddia edilen Ali Nuhoğlu, 40 milyon lira ile birlikte yakalandı.

Firari Şüpheli Emrah Bağdatlı'nın Yurt Dışı Kaçışı

Soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın, kendini İBB Başkan Danışmanı olarak tanıtıp yurt dışına kaçtığı belirlendi. Bağdatlı'nın, KİPTAŞ ve Kültür AŞ üzerinden birçok ihale aldığı tespit edildi.

Gözaltılar ve Elde Edilen Veriler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK suçlamasıyla 7 şüpheliden 4'ünü gözaltına aldı. Örgütlü suçlar kapsamında ise toplamda 83 şüpheli gözaltına alındı; firari 10 şüpheliden 7'sinin yurtdışında olduğu bildirildi.