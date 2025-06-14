İstanbul'da Orman Yangınlarına Karşı Önleyici Denetimler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesindeki mesire yerlerinde orman yangınlarına karşı kapsamlı denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Muhtemel orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler almak amacıyla polis ekipleri, piknik ve mesire alanlarının güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, Sultangazi'deki ormanlık alanlarda helikopter ve dron destekli denetimler yapıldı.

24 saat esasına göre yürütülen önleme faaliyetlerinde motorize ve yaya unsurlar, Alibey Barajı'nda botlarla devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Kent ormanları ve mesire alanlarındaki güvenliği sağlamak adına görev yapan atlı birlikler de denetim ve bilgilendirme çalışmalarına katıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Merve Geyik, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda motorlu taşıtların giremediği noktalar için önlem aldıklarını belirtti.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görev yapan Ali Selçuk Demiryas ise, "İlimizde oluşabilecek herhangi bir orman yangınıyla alakalı, acil müdahale amacıyla tüm iç sularda kullanabileceğimiz botlarla görev almaktayız. Bu botlarla, yangın bölgelerine hızlıca intikal ettirip, mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye etme hedefindeyiz." ifadesinde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki mesire yerlerinde orman yangınlarına karşı denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki mesire yerlerinde orman yangınlarına karşı denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.