İstanbul'da Orman Yangınlarında Sınır Ötesi İşbirliği Konferansı Başladı

İstanbul'da Orman Yangınları Üzerine Önemli Konferans

İstanbul, "İklim Değişikliği ile Bağlantılı Orman Yangınlarının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojiler ve Yöntemler" konulu konferansa ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Türkiye, Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna'nın ortak katılımıyla güçlendiriliyor.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'nin Açıklamaları

Konferansın açılışında konuşan İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ormanların yaşamsal işlevlerine vurgu yaptı. Derince, "Ormanlar, su rejimini düzenlemenin yanı sıra toprağı koruma ve çevre kirliliğini önleme konularında büyük önem taşıyor" şeklinde ifade etti.

Derince, aşırı sanayileşme ve kentleşmenin sonucu olarak ormanların karbon depolama ve biyolojik çeşitliliği koruma görevlerinin daha da önem kazandığını belirtti. Bu anlamda ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesinin yalnızca ulusal politikaların değil, uluslararası politikaların da temel gündemi haline geldiğinin altını çizdi.

Yangın Riskleri ve Gelecekteki Tehditler

Derince, orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi de tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Ormanlarımızın yüzde 64'ü yangın açısından risk altında. Bu bölgelerde yer alan 15 milyon hektar orman alanı birinci ve ikinci derecede yangına hassas" dedi. Ayrıca, 1937 yılından bu yana 1 milyon 197 bin hektar orman alanının yangınlar nedeniyle tahrip olduğunu ancak bu alanların hızla tekrar ağaçlandırıldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Temsilcisinin Uyarıları

Konferansa katılan Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen, orman yangınlarının dünya genelinde arttığını belirtti. Belen, "Her yıl dünya genelinde yaklaşık 400 milyon hektar alan yanıyor ve bunun 75 milyon hektarı ormanlık alan. Son 10 yılda bu oran her sene yüzde 6-7 artış gösteriyor" şeklinde konuştu. Belen, yangın tehdidinin sadece Akdeniz ile sınırlı kalmayıp, Karadeniz ve kuzey bölgelerine kadar genişlediğini aktardı.

Etkinlik Programı

İki gün sürecek olan konferans, ilk gününde yangın önleme, hazırlık süreçleri, etkili müdahale yöntemleri ve sınır ötesi işbirliği konularında uzman ve akademisyenlerin sunumlarına ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, farklı oturumlarla devam edecek ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Avrupa Birliğinin (AB) desteklediği, Türkiye, Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna'nın katıldığı "Ortak Direnç (Co-Resilience)" projesi kapsamında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde, "İklim Değişikliği ile Bağlantılı Orman Yangınlarının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojiler ve Yöntemler" başlıklı konferans İstanbul'da başladı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, programa katılarak konuşma yaptı.

Avrupa Birliğinin (AB) desteklediği, Türkiye, Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna'nın katıldığı "Ortak Direnç (Co-Resilience)" projesi kapsamında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde, "İklim Değişikliği ile Bağlantılı Orman Yangınlarının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojiler ve Yöntemler" başlıklı konferans İstanbul'da başladı. İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, programa katılarak konuşma yaptı.