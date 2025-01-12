İstanbul'da Ortak Sınavlar Yeniden Yapılacak: 6 Okulda Sorular Sızdı!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

İstanbul genelinde gerçekleştirilen ortak sınavlarda, 6 okulda, sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığı tespit edildi. Bu durum üzerine, belirtilen okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılacağı açıklandı.

Sınavların İptal Nedeni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya dair yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Sorumlular Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve sürecin dikkatle takip edildiği bildirildi.