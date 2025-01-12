İstanbul'da Ortak Sınavlar Yeniden Yapılacak: 6 Okulda Sorular Sızdı!

İstanbul'da 6 okulda ortak sınavlardan önce sorular sosyal medyada paylaşıldı, sınavlar 14 Ocak'ta yeniden yapılacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:55
İstanbul'da Ortak Sınavlar Yeniden Yapılacak: 6 Okulda Sorular Sızdı!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

İstanbul genelinde gerçekleştirilen ortak sınavlarda, 6 okulda, sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığı tespit edildi. Bu durum üzerine, belirtilen okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılacağı açıklandı.

Sınavların İptal Nedeni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya dair yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Sorumlular Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada ayrıca, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve sürecin dikkatle takip edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı
2
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti
3
İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat
6
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi
7
Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı