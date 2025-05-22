İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Seferleri Kontak Kapatınca Yolcular Zorluk Yaşıyor

İstanbul'da Özel Halk Otobüsü Şoförleri Kontak Kapatıyor

İstanbul'da, Özel Halk Otobüsü şoförlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 milyar lirayı bulan alacaklarını ödememesi nedeniyle kontak kapatması duraklarda yoğunluğa yol açtı. Günlük 15 bin seferle yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan bu otobüslerin sefer yapmaması, toplu ulaşımda büyük aksaklıklara neden oldu.

Ödeme Planı Çıkmadı

İBB ile İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Odası arasında sürdürülen görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine, 3 bin 41 özel halk otobüsü sefer yapmadı. Bu durum, özellikle Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy ve Anadolu Yakası'nda Uzunçayır ve Kozyatağı gibi duraklarda yolcu yoğunluğu oluşturdu.

Yolcular Alternatif Ulaşımara Yöneliyor

Uzunçayır İETT durağında bekleyen Bahar Salova, durumu üzücü bulduğunu ve derse geç kaldığını belirterek, yetkililerin otobüs çalışanlarının maaşlarını ödemesi gerektiğini ifade etti. İETT'nin sefer takip programı "Otobüsüm Nerede?" uygulamasında yoğunluk nedeniyle otobüslerin duraklara geliş verisi kullanılamıyor.

Yetersiz Ödemeler 4 Yıldır Sürüyor

Özel halk otobüsleri, İBB ile imzalanan sözleşmeye rağmen, düzensiz ve gecikmeli ödemelerin 4 yıldır devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, işletmecilerin 4 aylık 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle, 22 Mayıs'ta çalışamayacakları belirtilmişti. Bu durum, şehirde ulaşımda ciddi bir kriz yaratmış durumda.

Özel Halk Otobüslerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatması sonucu kent genelinde otobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Özel Halk Otobüslerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatması sonucu kent genelinde otobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor.