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İstanbul'da Polis Ekiplerinden Huzur Uygulaması

İstanbul'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında, polis ekipleri denetimlerini Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:30
İstanbul'da Polis Ekiplerinden Huzur Uygulaması

İstanbul'da Genel Güvenlik İçin Huzur Uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri tarafından düzenlenen "huzur" uygulaması, kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden gelen ekipler denetim yaptı.

Detaylı Araç Kontrolleri

Uygulama sırasında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı. Sürücülerin ve yolcuların kimlikleri titizlikle kontrol edildi. Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarındaki polisler, durdurdukları araç sürücülerinin belgelerini inceledi ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Bu tür uygulamalar, İstanbul'da genel güvenliği artırmak ve huzuru sağlamak amacıyla devam edecektir.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında...

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında...

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

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