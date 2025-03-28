İstanbul'da Ramazan'ın Son Teravih Namazı Coşkusu

İstanbul'da Ramazan Coşkusu

İstanbul'da, ramazanın son teravih namazı için camiler dolup taştı. Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Büyük Çamlıca, Süleymaniye ve Eyüpsultan gibi önemli camilere akın ederek teravih namazını kılmak için saf tuttu.

Huzurlu Anlar

Ramazanın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan İstanbullular, duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek manevi bir atmosferde buluştu.

Unutulmaz Görüntüler

Ramazan ayının sona ermesi dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minarelerine asılan "Elveda ya şehri ramazan" yazılı mahya, önemli bir veda simgesi olarak dikkat çekti. Bu görüntüler, şehirdeki manevi havayı daha da pekiştirdi.

İstanbul'da vatandaşlar, ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Büyük Çamlıca Camii'ne giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.

İstanbul'da vatandaşlar, ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Büyük Çamlıca Camii'ne giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.