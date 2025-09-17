İstanbul'da Reklam Verenler ve Yayıncılar Televizyonun Gücünü Tartıştı

İstanbul'da reklam verenler ve yayıncılar bir araya geldi

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK), televizyonun marka yolculuğuna etkisine dair araştırma sonuçlarını paylaşmak ve sektörü değerlendirmek üzere Mecidiyeköy'deki bir otelde düzenlenen "Biraz da Gerçeği Konuşalım" etkinliğinde reklam verenler ile yayıncıları bir araya getirdi.

TİAK: Televizyonun etkisi korunuyor

TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkarslan, değişen medya ortamına rağmen televizyonun gücünü koruduğunu vurgulayarak medya tüketimindeki dönüşümü şöyle özetledi: "Medya tüketimi değişti. Televizyon izleme alışkanlıklarında zaman, mekan ve cihaz kavramları farklılaştı. Artık televizyon lineer veya zaman kaydırmalı şekilde her yerde izlenebiliyor. Büyük ekranlar evlerde baş köşedeki yerini korurken, telefon, tablet ve bilgisayarlardan da yayınları takip etmek mümkün hale geldi. Bir elin parmaklarını geçmeyen kanal sayısı bugün 500'lere ulaştı."

Türkarslan, televizyonun hem bireysel hem de toplumsal hayatta önemli rol oynadığını belirterek: "Televizyon, mesajınızı hedef kitlenize ulaştırırken izleyiciyi markanızla baş başa bırakıyor. Dikkat dağıtan unsur yok, mesaj kirliliği yok. Eğlenme, haber alma, öğrenme, spor ya da sanat için televizyon her zaman hayatın merkezinde ve en önemlisi bizi bir araya getiren bir unsur."

Ölçümlerdeki şeffaflık ve güvene dikkat çeken Türkarslan, "Televizyon, reklam veren için en sağlıklı şekilde ölçülebilir, etki gücü yüksek ve kitlelere ulaşma garantisi olan bir mecra olmaya devam ediyor. Güvenilir ölçüm bu gücü pekiştiren en önemli unsur." ifadelerini kullandı. Ayrıca TİAK'ın dünya çapında örnek gösterilen yapılar arasında yer aldığını ve ölçüm sistemlerinin reklam planlaması ile içerik üreticilerine geri bildirim sunduğunu belirtti.

Reklamverenler Derneği: Televizyon stratejik bir mecra olmaya devam ediyor

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura da televizyonun marka yolculuğundaki yerini vurguladı: "Televizyon mecrası dijitale ve influencera kaptırılacak bir mecra değildir. Reklam verenler ve yayıncılar gerekeni yapmalıdır. Biz de bize düşen görevi yapmaya hazırız."

Pura, Türkiye'de reklam yatırımlarının seyrine ilişkin verileri paylaştı: 2016'da 7 milyar lira olan reklam yatırımları bugün 250 milyar lirayı aştı; bu yıl sonunda 450 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşılması beklendiğini söyledi. Dünya Reklamverenler Federasyonu araştırmasına atıfta bulunarak televizyon ve dijitalin önümüzdeki dönemde öne çıkmasının beklendiğini aktardı.

Pura ayrıca reklam sektörünün ekonomi üzerindeki etkisini şu şekilde özetledi: "Reklama yapılan her 40 liralık yatırım milli gelire 19,3 lira katkı sağlıyor. Sektörün istihdama katkısı yüzde 2,2 seviyesinde. Ayrıca reklam sektörünün Türkiye'de 2,5 kat büyüme potansiyeli bulunuyor." Sektör paydaşları arasında şeffaf ve uyumlu iş birliği sağlanırsa, reklam yatırımlarının daha hızlı büyüyeceğini ekledi.

İzlenme verileri ve maliyet avantajı

Programda paylaşılan araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 19 dakika şeklinde ölçülürken, Türkiye'de kişi başı günlük televizyon izlenme süresi 3 saat 34 dakika olarak kaydedildi. Hane başı günlük ortalama izleme süresi ise 6 saat 7 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde.

Şehir bazında verilerde İzmir 4 saat 5 dakika ile ilk sırada, İstanbul 3 saat 36 dakika, Ankara ise 3 saat 13 dakika olarak belirtildi. Genç yetişkinlerde dünya ortalaması 1 saat 25 dakika iken, Türkiye'de aynı grupta izlenme süresi 2 saat 30 dakika olarak ölçüldü.

Türkiye'de en az bir televizyon bulunan hane oranı %98 olup, yaş gruplarına göre günlük ortalama televizyon izleme süreleri şu şekilde paylaşıldı: 5-11 yaş 2 saat 54 dakika, 12-19 yaş 2 saat 11 dakika, 20-34 yaş 2 saat 39 dakika, 35-44 yaş 3 saat 29 dakika, 45-54 yaş 4 saat 12 dakika, 55+ yaş 5 saat 46 dakika.

Reklamlara yönelik dikkat dağılımında ise geleneksel televizyon öne çıktı: izleyicilerin reklamlara olan dikkatinin geleneksel televizyonlarda %77, BVOD %11, Youtube %7, BVOD Mobil %3, Meta %2 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Ayrıca araştırmalar, 2023'te 17 farklı Türk dizisinin 8 ülkede 24 kez en çok izlenen ilk 10 program arasına girdiğini ve Türk dizilerinin yaklaşık 150 ülkede 700 milyon izleyiciye ulaştığını ortaya koydu.

Erişim maliyeti açısından televizyonun avantajı da vurgulandı: 1000 kişi başı erişim maliyeti televizyon için 29,1 lira, online premium video 160 lira, Youtube 70 lira olarak paylaşıldı; böylece televizyon en düşük maliyetli video erişimi sağlayan mecra olarak öne çıktı.

Etkinlik, sektördeki aktörlerin televizyonun marka yolculuğundaki önemini teyit etmesi ve reklam yatırımlarının geleceğine ilişkin beklentilerin paylaşılması ile son buldu.

