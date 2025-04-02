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İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde hava sıcaklığının düşmesiyle sis etkili oldu, yüksek katlı binalar görünmez hale geldi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:41
İstanbul'da Sabah Saatlerinde Sis Etkili Oldu

İstanbul'da Sabah Sis Görüntüleri

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bu sabah sis etkili oldu. Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı alanlar yoğun sisle kaplandı.

Öne Çıkan Yerler

Özellikle Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ve Boğaz çevresinde etkili olan sis, yüksek katlı binaların üst kısımlarının görünmez hale gelmesine neden oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki ayağının bir kısmı da sis altında kaldı.

Trafikte Olumsuz Etki Yok

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte sakin bir trafik akışı gözlemlenen Anadolu Yakası'nda, sis nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.

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