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İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da okulların açılmasıyla sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:33
İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu Arttı

İstanbul'da Sabah Trafik Yoğunluğu

Haftanın ikinci iş gününde, İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu %60'a ulaşarak şehirdeki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle bazı bölgelerde yoğunluk artmış durumda.

Hangi Bölgelerde Yoğunluk Var?

Megakentin Anadolu ve Avrupa yakasında, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafiğin yoğun seyrettiği gözlemleniyor. Özelikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçiş yapmak isteyen sürücüler, pek çok mevkide yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.

Mecidiyeköy ve Çevresinde Yoğunluk

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ciddi bir trafik sıkışıklığına sahne oluyor. Aynı zamanda, toplu taşıma kullanan vatandaşlar Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda yoğunluğa neden oluyor.

Başka Yoğunluk Noktaları

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru da trafiğin yavaşladığı bildirilirken, Beylikdüzü yönünde akıcı bir seyrin sürdüğü gözlemleniyor. Ayrıca, Avcılar ve Küçükçekmece istikametinde de Ankara yönüne doğru yoğun bir trafik trafiği mevcut.

Anadolu Yakası'nda Trafik Durumu

Anadolu Yakası'nda Kavacık mevkisinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ağır ilerleme gözlemleniyor. Avrasya Tüneli ve Altunizade gibi bölgelerde de yoğun trafik yaşanıyor. D-100 kara yolunda ise Kartal ile Kadıköy arasında sıkışıklık oluşurken, Bostancı mevkisinde otobüs duraklarında da yoğunluk gözlemleniyor.

İBB Verileri ve Önlemler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde şehir genelinde trafik yoğunluğu %60, Avrupa Yakası’nda %54 ve Anadolu Yakası’nda %69 olarak ölçüldü. İstanbul Valiliği, eğitim öğretim saatlerinin 10:00 ile 15:00 arasında yapılmasına yönelik karar almıştı, bu sayede trafik yoğunluğunda bir nebze azalma bekleniyor.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik...

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

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