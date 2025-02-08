İstanbul'da Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul'da Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zeka konularının ele alındığı "Hospital Manager Çalıştayları"nın ilki İstanbul'da, İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs Ana Yerleşke Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın entegrasyonu üzerineki son gelişmeler değerlendirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin Açıklamaları

Çalıştayda bir konuşma yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlık yönetiminin üç temel mottosunun koruma, tedavi etme ve maliyet etkinliği olduğunu vurguladı. Birinci, Türkiye’de son 15 yılda sağlıktaki dijital dönüşümde önemli atılımlar kaydedildiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı, şu bilgileri paylaştı: "12 yıl önce Google'dan sağlık verisi sorgulayan insan sayısı yüzde 18 iken, şimdi bu oran yüzde 54. Türkiye'deki 90 yaş üzerindeki bireylerin %45'i en az bir kez sağlık verilerine ulaşmayı başardı. Ülkemizde %82'lik bir kesim, kendi sağlık verisini aktif olarak kullanıyor."

Birinci, bireylerin kendi sağlık verilerine sahip çıkmasının önemine değinerek, dijital sistemlerin bu süreçte kritik rol oynayacağını ifade etti. "Dijitalleşmeyi ve yapay zekayı kullanmak için büyük bir motivasyon var. Ancak sistemleri doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor," diye ekledi.

Panel Tartışmaları

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, farklı konularda panellerle devam etti. İlk oturumda, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci’nin moderatörlüğünde, yapay zeka yazılımlarının karar destek sistemlerindeki rolü tartışıldı. Panellere Acıbadem Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Tanzer Özdil, İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, WisdomEra CEO'su Dr. Levent Korkmaz ve One Dose Health Genel Müdürü Tolga Tuncer katıldı.

Çalıştayda dikkat çeken diğer isimler arasında, Liv Hospital Grup Koordinatörü ve İstinye Üniversitesi İcra Kurulu Üyesi Meri İstiroti, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Hospital Manager Yayın Yönetmeni Oğuz Engiz yer aldı.