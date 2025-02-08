DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.459.563,38 -0,47%

İstanbul'da Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul'daki çalıştayda, sağlıkta dijital dönüşüm ve yapay zekanın önemi vurgulandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:57
İstanbul'da Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul'da Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı

Sağlık sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zeka konularının ele alındığı "Hospital Manager Çalıştayları"nın ilki İstanbul'da, İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs Ana Yerleşke Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekanın entegrasyonu üzerineki son gelişmeler değerlendirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin Açıklamaları

Çalıştayda bir konuşma yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sağlık yönetiminin üç temel mottosunun koruma, tedavi etme ve maliyet etkinliği olduğunu vurguladı. Birinci, Türkiye’de son 15 yılda sağlıktaki dijital dönüşümde önemli atılımlar kaydedildiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı, şu bilgileri paylaştı: "12 yıl önce Google'dan sağlık verisi sorgulayan insan sayısı yüzde 18 iken, şimdi bu oran yüzde 54. Türkiye'deki 90 yaş üzerindeki bireylerin %45'i en az bir kez sağlık verilerine ulaşmayı başardı. Ülkemizde %82'lik bir kesim, kendi sağlık verisini aktif olarak kullanıyor."

Birinci, bireylerin kendi sağlık verilerine sahip çıkmasının önemine değinerek, dijital sistemlerin bu süreçte kritik rol oynayacağını ifade etti. "Dijitalleşmeyi ve yapay zekayı kullanmak için büyük bir motivasyon var. Ancak sistemleri doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor," diye ekledi.

Panel Tartışmaları

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, farklı konularda panellerle devam etti. İlk oturumda, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci’nin moderatörlüğünde, yapay zeka yazılımlarının karar destek sistemlerindeki rolü tartışıldı. Panellere Acıbadem Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Tanzer Özdil, İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şenol Pişkin, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, WisdomEra CEO'su Dr. Levent Korkmaz ve One Dose Health Genel Müdürü Tolga Tuncer katıldı.

Çalıştayda dikkat çeken diğer isimler arasında, Liv Hospital Grup Koordinatörü ve İstinye Üniversitesi İcra Kurulu Üyesi Meri İstiroti, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Hospital Manager Yayın Yönetmeni Oğuz Engiz yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'İmamoğlu'nun İhtirasları Gündemi Belirliyor'
4
Hamas: İsrail Hapishanelerindeki Esirlerin Sağlık Durumu Kötüleşiyor
5
BAE, Fransa'daki Yapay Zeka Kampüsüne 30 Milyar Avro Yatırım Yapacak
6
Amasya'da Kauçuk Yüklü Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Tarım Bakanı Yumaklı'dan CHP Lideri Özel'e Filistin Yanıtı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!