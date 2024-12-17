İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, 9-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen sahte ve kaçak alkol operasyonları kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlığa zararlı sahte alkollerin üretildiği ve satıldığı uygunsuz ortamları tespit etmek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, sahte alkollerin boş şişelere doldurulup, sahte bandrol ve etiketlerle süslenerek gerçek içki gibi gösterildiğini saptadı.

Sahte içkilerin tekel bayileri ve eğlence mekanları üzerinden dağıtıldığı, ayrıca nakliye araçları ve motorlu teslimatçılarla müşterilere ulaştırıldığını belirleyen ekipler, 11 farklı adreste operasyon düzenledi.

Bu operasyonlar sonucunda, 17 bin 287 litre sahte alkol, 1715 şişe kaçak alkol, 4 bin 363 sahte içki bandrolü, 5 bin 400 etiket ve alkol yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Buna ek olarak, yıl içerisinde yürütülen diğer operasyonlar kapsamında 297 bin 624 litre sahte alkol ve 928 bin 984 malzeme ele geçirildi. Bu operasyonlar ile 14 bin 718 dolu içki şişesi de toplanıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesi'nde yapılan bu operasyonda ele geçirilen ürünlerin sergisini ziyaret ederek, organizasyonun başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldız, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol imalatına karşı olan mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Yıldız, "Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, 10 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si ise tutuklanmıştır. Bir şüpheliye yönelik adli işlemler devam etmektedir. Halk sağlığını tehdit eden bu kaçak alkol imal eden merkezlere yönelik operasyonlarımız sürecektir," dedi.

İstanbul'da, 9-16 Aralık'ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 17 bin 287 litre sahte alkol, 1715 şişe kaçak alkol, 4 bin 363 sahte içki bandrolü, 5 bin 400 etiket ile alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da, 9-16 Aralık'ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 17 bin 287 litre sahte alkol, 1715 şişe kaçak alkol, 4 bin 363 sahte içki bandrolü, 5 bin 400 etiket ile alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.