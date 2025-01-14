İstanbul'da Sahte İçki Skandalı: 2 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da, sahte içki tüketimi sonucu 3 Türkmenistan uyruklu kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşanan ölümlerin ardından Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov isimli kişilerin peşine düştü.

Dün hastaneye kaldırılan ve tedavi altında bulunan Ravshan Sayıtınıyov bugün yaşamını yitirince, ekipler derhal harekete geçti. Yapılan incelemelerde, sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören Myrat P, Myrat S ve Allahyar A isimli şahısların durumu kritikti.

Ekipler, sahte içkilerin Agazhan O. ve Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki bir iş yerinde satıldığını tespit etti. Yapılan operasyonla bu iki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ve çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ayrıca, Türkmenistan uyruklu 4 kişinin de söz konusu adreste kaçak olarak ikamet ettiği belirtildi ve bu kişiler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Agazhan O. ile Amangul D. hakkında taksirle ölüme neden olma, uyuşturucu madde ticareti yapmak, sahte içki üretip satmak, nevi belli olmayan tıbbi ilaç bulundurmak, göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik ile ilgili soruşturma başlatıldı.