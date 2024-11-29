DOLAR
34,69 -0,25%
EURO
36,64 -0,03%
ALTIN
2.967,16 -1,11%
BITCOIN
3.370.866,21 -2,44%

İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7’ye ulaşırken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 13 olarak güncellendi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:28
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

İstanbul'da Sahte İçkiden Ölüm Sayısı Artıyor

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Son günlerde ardı ardına gelen vakalar, şehri alarma geçirdi.

Operasyonlar Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, yürütülen sahte içki operasyonları kapsamında harekete geçti. Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 15 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Bu kişilerden 7'sinin hayatını kaybettiğini belirleyen polis, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyonlar sonucunda, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te birçok iş yerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe kaçak içki ve içki yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Bu durum, sahte içkinin yaygınlığının ne denli ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltındaki Şüpheliler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Sahte içki üreten ve dağıtan kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Gabonlu Öğrenci Suicidi Davasında Mütalaa Açıklandı
2
Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İle Görüşerek Toplumsal Barış Çağrısında Bulundu
4
TRT World Forum'da Küresel Demokrasinin Geleceği Tartışıldı
5
Anadolu Kadınının Oya Sanatı Dünya Sahnesine Taşınıyor
6
Van'da 10 Gün Süreyle Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı
7
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı