İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

İstanbul'da Sahte İçkiden Ölüm Sayısı Artıyor

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Son günlerde ardı ardına gelen vakalar, şehri alarma geçirdi.

Operasyonlar Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, yürütülen sahte içki operasyonları kapsamında harekete geçti. Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 15 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Bu kişilerden 7'sinin hayatını kaybettiğini belirleyen polis, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan operasyonlar sonucunda, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te birçok iş yerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe kaçak içki ve içki yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Bu durum, sahte içkinin yaygınlığının ne denli ciddi bir sorun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltındaki Şüpheliler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri sürüyor. Sahte içki üreten ve dağıtan kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.