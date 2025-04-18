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İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:30
İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Sahte Plaka Üretimi Çözüldü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, sahte plaka üreten 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla tutuklandı.

Operasyona İhbarla Başlandı

Şüphelilerin, yalnızca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılmasına izin verilen araç plakalarını, sahte mühür kullanarak ürettikleri bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İki aylık teknik ve fiziki takip sürecinin ardından, düzenlenen baskında suçluların izine ulaşıldı.

Baskında Büyük Miktarda Malzeme Ele Geçirildi

Baskınlar, eşzamanlı olarak iki farklı adreste yapıldı ve operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 215 sahte araç plakası ve 1 sahte mühür ele geçirildi. Ayrıca, QR kod üreten bir yazıcı, plaka yapımında kullanılan 5 pres makinesi, 500 metal kalıp ve çeşitli malzemeler de bulundu.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, sahte plaka üretimiyle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte plaka üreten 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 215 sahte araç plakası, 1 sahte mühür, QR kod üreten 1 yazıcı, plaka yapımında kullanılan 5 pres makinesi, 500 metal kalıp ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

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