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İstanbul'da seçim heyecanı trafiği durgun bıraktı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul'da oy kullanma işlemi sürerken, yollar beklenmedik bir şekilde boş kaldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işleminin ardından vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitmeye başladı

Yayın Tarihi: 31.03.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:07
İstanbul'da seçim heyecanı trafiği durgun bıraktı

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci devam ederken şehirdeki yollar boş kaldı.

seçim

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemiyle birlikte İstanbul'da vatandaşlar, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitmeye başladılar.

Megakentte devam eden oy verme sürecine rağmen, güzel hava koşullarına rağmen vatandaşlar, oy kullanma işlemlerinin ardından evlerinde kalmayı tercih ettiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 seviyesinde ölçüldü.

seçim

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