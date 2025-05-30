İstanbul'da Sedef Güler Cinayeti Davasında Tutuklu Sanıkların Savunmaları

İstanbul'da Sedef Güler'in Cinayet Davası Devam Ediyor

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Sedef Güler'in vahşi bir şekilde öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Baykara, Yavuz Güngör, maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların İfadesi

Tutuklu sanık Yavuz Güngör, cinayetten kendisinin sorumlu olmadığını iddia ederek, Sedef'in uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü. Güngör, Sedef ile 4-5 aydır tanıştıklarını belirterek, "Sedef'e yaptığım maddi yardımdan ötürü sürekli görüşüyorduk. Olay günü telefonda konuştuk ve paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Geldiğinde sarhoş olduğunu fark ettim" dedi.

Güney, Sedef'in ölümünün ardından, "Olayı kabullendikten sonra kendimi nasıl kurtarırım diye düşündüm. Sedef'in cesedi yatak odasında bir gün bekledi. Ben zincir, kilit ve çuval aldım. Eve girip Sedef'in bedenini zincirle bağladık ve halıyla sarıp denize attık" şeklinde konuştu.

Fırat Baykara’nın Savunması

Tutuklu sanık Fırat Baykara ise, Sedef Güler ile tanışmadığını iddia ederek, "Olay günü orada değildim, bir gün sonra eve gittim. Yavuz bana Sedef'in fenalaştığını anlattı. Ben olayın ciddiyetini anlayamadım. Ambulansı aramamı istemedi" ifadelerini kullandı. Baykara, cesedin denize atılma sürecinde yer aldığını kabul ederek, "Zinciri ve ağırlıkları aldım, cesedi denize attık" dedi.

Mahkemede Gelişmeler

Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. KADEM avukatı Sinem Ermiş, adliye önünde yaptığı açıklamada, bu cinayeti bir insanlık suçu olarak tanımladı ve davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

İddianamede Yer Alan Detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedef Güler'in cesedinin halıya sarılı ve ayaklarına ağırlık bağlanmış şekilde bulunduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, maktulün çuval ve perde parçalarıyla çevrildiği ifade edildi. İddianamede, Güler'in cinayetinin ardından sanıkların cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve buluştukları gün belirlendi.

Sanık Yavuz Güngör ile Fırat Baykara hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, sanıkların yargılanması kamuoyunda büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Büyükçekmece'de Sedef Güler'in halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde ölü bulunmasına ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Sinem Ermiş (sağ 3), Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Büyükçekmece'de Sedef Güler'in halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde ölü bulunmasına ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Sinem Ermiş (sağ 3), Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.