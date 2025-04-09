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İstanbul'da Şehitler, Polis Haftası'nda Anıldı

İstanbul'da Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen anma programında şehitler unutulmadı. İstiklal Marşı ve dualar eşliğinde anma gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:37
İstanbul'da Şehitler, Polis Haftası'nda Anıldı

İstanbul'da Polis Haftası Etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle, Edirnekapı Şehitliği'nde anlam dolu bir anma programı düzenlendi.

Saygı Duruşu ve Dualar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, şehitler için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Şehit Aileleriyle Dayanışma

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, emniyet mensupları ve şehit aileleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua ettiler. Yıldız ayrıca, şehit aileleriyle bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Edirnekapı...

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sol4) da katıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Edirnekapı...

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sol4) da katıldı.

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