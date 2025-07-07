İstanbul'da Silahlı Saldırı: 14 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Silahlı Saldırı Olayında 14 Kişi Gözaltına Alındı

Ümraniye'de, 12 Nisan tarihinde bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çetin Doğru (50) adlı kişinin motosikletten açılan ateş sonucu yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetmesini soruşturmaya aldı.

Başlatılan çalışma kapsamında, üç aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, olayın ardından kaçan şüphelilerin izini sürmek için bölgedeki 500 güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Yaklaşık 800 saatlik görüntü incelemesi sonrası, kasklı ve eldivenli iki şüphelinin kullandıkları çalıntı motosikleti İhsaniye Mahallesi'nde yaktıkları belirlendi.

Olaydan önce keşif yapan şüphelilerden Altay K. (20) motosikleti kullanırken, Edis A. (19) ise silahı ateşleyerek Çetin Doğru'yu vurduğu tespit edildi. Her iki şüphelinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Edis A. ve Altay K, cezaevinde verdikleri ifadelerde, Çetin Doğru'yu yanlışlıkla vurduklarını, öldürmek için azmettirildikleri başka birine benzettiklerini öne sürdü.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, aralarında saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Erdem Ç. (23) de bulunan toplam 14 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bu kişilerin arasında 18 yaşından küçük 3 kişi de yer alıyor.

Olay gününe dair Edis A.'nın Çetin Doğru'yu silahla vurduğu anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adaletin yerini bulması için soruşturma devam ediyor.

Ümraniye'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.