İstanbul'da Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı Paneli Gerçekleşti

İstanbul'da Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı Paneli

İstanbul'da, Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen "Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı" isimli panel, 25 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Panel, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Konferans Salonu'nda yapıldı ve öğrenci kulüplerinin katkılarıyla organize edildi.

Panelin Başkanlığı Prof. Dr. Metin Gümüş'ten

Panelin oturum başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Metin Gümüş, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Paneldeki konuşmalar, Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve direniş konularına odaklandı.

Nawras Ebu Salih'in Vurucu Söylemleri

Filistinli yönetmen Nawras Ebu Salih, "Hak İhlalleri ve Özgürlük Mücadelesinde Sinema" konusu üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Ebu Salih, Batı'nın yalnızca askeri işgal uygulamakla kalmadığını, aynı zamanda kültürel alanlarda da bir işgal gerçekleştirdiğini belirtti. "Sadece arazimizi, topraklarımızı işgal etmiyorlar, sosyal medyamızı, dijital medyamızı tamamıyla ele geçirmiş durumdalar. Yani askeri işgal sadece sokaklarda ve arazimize değil, bütün kültürümüze ve eğitimimize de saldırdılar." şeklinde ifade etti.

Sanatçıların Sesini Duyurma Mücadelesi

Ebu Salih, Avrupa'da Filistin'de yaşananları anlatan birçok film ve dizi bulunduğunu belirtti. Bunun yanı sıra sanatçıların ve gazetecilerin gerçekleri dile getirdikleri için hedef alındıklarına dikkat çekti; "Gördüğümüz baskı, sansür ve cinayetlere rağmen Filistin'in sesini dünyaya duyurmaya devam edeceğiz," diye vurguladı.

Semiha Karahan'dan Siyonizm Üzerine Değerlendirmeler

Yazar Semiha Karahan ise "Yahudi Tarihi Teolojisi Bağlamında Siyonizm ve Soykırım" başlıklı bir sunum yaptı. Karahan, Siyonizmi, Batı'ya entegre olmaya çalışan modern Yahudi ulusal bağımsızlık hareketi olarak tanımladı. Karahan, "Siyonizm, Batı'nın değerleri üzerinden kurgulanmış, Yahudi tarihinin ve inancının değil, Batı'nın değerlerinin üzerine inşa edilmiştir," dedi.

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Üzerine Eleştiriler

Doktor Öğretim Üyesi Enver Arıkoğlu, "İsrail'in İnsanlığı ve Uluslararası Hukuku Katletmesi" konulu sunumunda, dünya savaşları sonrası kurulan insanların haklarına saygılı sistemin gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. Arıkoğlu, "Filistin'de uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilmektedir. BM'nin insani yardım kuruluşları yasaklamalarla karşı karşıya," şeklinde konuştu.

Etkinlikte Sergi ve Film Gösterimi

Panelin bir parçası olarak, üniversitenin fuaye alanında İsrail tarafından öldürülen gazeteciler anısına "İşgalin tanıkları" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Ayrıca Nawras Ebu Salih'in "Özgürlüğün Gölgeleri" adlı kısa filmi de katılımcılarla paylaşıldı.