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İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor

İstanbul'da 30 Kasım'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi gerçekleşecek. Dijitalleşmenin getirdiği riskler ve fırsatlar masaya yatırılacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:22
İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenleniyor

İstanbul'da Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi Düzenlenecek

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) ve Hukukun Üstünlüğü Derneği (HÜD) işbirliğinde, İstanbul'da "Sosyal Medya, Teknoloji ve Hukuk Zirvesi" gerçekleştiriliyor.

30 Kasım'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Beşiktaş Yerleşkesi Yıldız Oditoryumu'nda 30 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek zirvede; dijitalleşmenin sunduğu yenilikler, riskler ve fırsatlar, teknolojik, sosyal ve hukuki yönleriyle katılımcılara aktarılacak.

Uzman İsimlerle Yüz Yüze İletişim

Zirvede katılımcılar, hızla artan sosyal medya kullanımı, yenilikçi teknolojilerin hayatımızdaki etkileri ve bu gelişmelere dayanarak hukuk alanındaki çalışmaları uzman isimlerden yüz yüze dinleme fırsatına sahip olacak.

Sosyal Medya ve Siber Güvenlik Tartışılacak

Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya platformları ile birlikte, önemli bir tehdit oluşturan siber güvenlik riskleri de ele alınacak. Bu risklerin nasıl yönetilebileceği ve sosyal medya kullanıcılarının daha güvenli bir dijital deneyim yaşamalarının yolları tartışılacak.

Dijitalleşmenin Sosyal, Etik ve Hukuki Boyutları

Zirvede, dijitalleşmenin sosyal, etik ve hukuki boyutları, sosyal medya platformlarının sorumlulukları ve kullanıcı hakları, alanında uzman isimler tarafından derinlemesine incelenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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