İstanbul’da Steinmeier protesto edildi: Almanya’nın Filistin politikasına tepki

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı’nda Türkiye’den Almanya’ya giden işçilerin öyküsünü anlatan “Gurbette Hasret” isimli sergiyi ziyaret etti. Tam bu esnada bir grup, Almanya’nın İsrail’e destek vermesini protesto etti.





Grupta bulunan kişiler, “Katil Almanya Türkiye’den defol”, “Soykırım suçlusu katil Almanya” gibi sloganlar attı. Gruba, polis müdahale etti.

Grupta bazı göstericilerin gözaltına alındığı iddia edildi ancak İstanbul Valiliği herhangi bir gözaltı olmadığını açıkladı.