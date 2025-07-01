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İstanbul'da STK'lerden İtiraz: Hazreti Muhammed'in Karikatürünü Yayımlayan Dergiye Tepki

İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayımlanmasına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 01:08
İstanbul'da STK'lerden İtiraz: Hazreti Muhammed'in Karikatürünü Yayımlayan Dergiye Tepki

İstanbul'da Mizah Dergisine Tepkiler Yağdı

İstanbul'da sivil toplum kuruluşları (STK), bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin Açıklamaları

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu milletin kalbinde hicretten bir iz, Bedir'den bir ruh, Medine'den bir terbiye vardır. Biz, O'nun (s.a.v) adını yüreğimize ve hayatımıza nakşeden bir nesiliz. Bu memlekette 'mizah' adı altında değerlerimize kin kusan bir dergi çıkacaksa ya kapısına kilit vursun ya da gerçek amacına dönsün. Bu topraklarda inancımıza hakaret edenlere yer yok, hesabını vereceklere yol çok," ifadelerini kullandı.

KADEM ve İletişim Platformu'nun Tepkileri

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), dergiyi hedef alarak, "Toplumun inancını 'mizah' kisvesi altında hedef alan, dini değerleri küçümsemeyi marifet sayan Leman Dergisi ve benzeri yapıların provokasyon peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz! Ortaya çıkarmak istedikleri iklimin kime, nasıl hizmet edeceğinin de farkındayız. Ancak seviyesiz ironileri ve edepten nasibini almamış karikatürleri ile bunu başaramayacaklar. Tarih, ismini kimsenin hatırlamadığı nice yetenekli şarlatanla doluyken hafife aldıkları değer daima yaşayacak!" dedi.

İletişim Platformu ise, "İfade ve basın özgürlüğü, İslam'a ve İslami değerlere saldırmak için silah olarak kullanılamaz. Özgürlük sınırsızlık, sorumsuzluk, aklına her geleni sayfalara boca etmek demek değildir. Bu tahrik ve saldırıların tekrarlanmaması için gereken ne ise ivedilikle yapılmalı" açıklamasında bulundu.

TÜRGEV’den Sert Tepki

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ise, "Toplumun dini inançlarını hedef alan Leman Dergisi'ndeki seviyesiz içeriği reddediyoruz. Hiç kimsenin, mizah bahanesiyle kutsallarımıza dil uzatma hakkı yoktur. Toplumda nefret ve gerilim yaratmaya hizmet eden bu anlayışı asla kabul etmiyoruz," ifadeleriyle durumu kınadı.

Protestolar ve Güvenlik Önlemleri

Öte yandan, derginin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binası önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına karşı protesto düzenledi. Polis ekipleri, bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Gruptakiler, yatsı ezanının okunmasının ardından İstiklal Caddesi'nde namaz kıldı. Gruptakilerin bekleyişi sırasında bariyerleri zorlaması üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Gruptakilerin dergi binasının bulunduğu sokağın girişindeki bekleyişi sürüyor.

İstanbul'da Sivil toplum kuruluşları (STK), bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik...

İstanbul'da Sivil toplum kuruluşları (STK), bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Öte yandan, derginin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi. Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

İstanbul'da Sivil toplum kuruluşları (STK), bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik...

İstanbul'da Sivil toplum kuruluşları (STK), bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Öte yandan, derginin Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İmam Adnan Sokak'taki binasının önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar atarak Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına tepki gösterdi. Polis ekipleri bölgede önlem alırken, derginin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

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