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İstanbul'da su fiyatları yüzde 53 ile yüzde 60 zamlandı!

İstanbul'da su fiyatlarına kullanım miktarına göre konutta yüzde 53'e, iş yerlerinde de yüzde 60'a varan oranlarda zam yaptı.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 19:23
İstanbul'da su fiyatları yüzde 53 ile yüzde 60 zamlandı!

İstanbul'da Suya Zam: Konutta %53, İşyerinde %60 Artış!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB Meclisi), 14 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tarifelerinde kullanım miktarına göre konutta %53'e, işyerlerinde ise %60'a varan oranlarda zam yapılmasına karar verdi.

Zam oranları kademeli olarak şöyle:

Konut:

0-15 metreküp (1. Kademe): %36 zam ile 23,72 TL'den 32,28 TL'ye

16-30 metreküp (2. Kademe): %44 zam ile 34,14 TL'den 49,17 TL'ye

31 metreküp ve üzeri (3. Kademe): %53 zam ile 46,49 TL'den 71,10 TL'ye

İşyeri:

0-40 metreküp (1. Kademe): %36 zam ile 62,14 TL'den 84,51 TL'ye

41-50 metreküp (2. Kademe): %44 zam ile 71,88 TL'den 89,49 TL'ye

51-100 metreküp (3. Kademe): %53 zam ile 71,88 TL'den 109,98 TL'ye

101 metreküp ve üzeri (4. Kademe): %60 zam ile 71,88 TL'den 114,99 TL'ye

Zamma Tepkiler:

Zamma, İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu tarafından karşı çıkıldı. AK Parti Grubu Üyesi Adem Yıldız, suyun temel bir insan hakkı olduğunu ve bu zamların kabul edilemez olduğunu savundu.

Zamlar, teklifin onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

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