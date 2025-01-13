İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturmasında Önemli Gelişme: Aziz İhsan Aktaş Yakalandı

Aziz İhsan Aktaş Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın yakalandığını duyurdu. Aktaş'ın gözaltına alınmasıyla birlikte, operasyon kapsamında gözaltı sayısı 40'a ulaştı.

Örgütün Faaliyetleri Soruşturuluyor

Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, çeşitli belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek, ihaleleri organize ettiği öne sürülüyor. Bu bağlamda polis ekipleri, süreklilik arz eden bir çalışma yürütmekte ve aranan 6 şüphelinin yakalanması için yoğun mesai harcamaktadır.

Gözaltındaki Diğer Şüpheliler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçundan tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer de bulunmaktadır. Özer, şu anda cezaevinde bulunmaktadır.