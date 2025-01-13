İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor

İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması Büyüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri manipüle eden suç örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Söz konusu operasyon kapsamında, örgütün sözde lideri Aziz İhsan Aktaş ile birlikte toplamda 8 firari şüpheli aranıyor.
Gözaltılar ve Operasyonlar Devam Ediyor
Belediye Başkanları ve yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilen bu suç örgütü ile bağlantılı 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik de yer alıyor.
Soruşturma kapsamında devam eden arama çalışmaları, binalarda ve şahısların adreslerinde sürdürülüyor. Balıkesir Altınok Sözde lider Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere, 8 firari şüpheliye yönelik arama çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir.
Sözde lider Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere, 8 firari şüpheliye yönelik arama çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir.