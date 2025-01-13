İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor

İstanbul'da rüşvetle ihaleleri organize eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 8 şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:01
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor

İstanbul'da Suç Örgütü Soruşturması Büyüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri manipüle eden suç örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Söz konusu operasyon kapsamında, örgütün sözde lideri Aziz İhsan Aktaş ile birlikte toplamda 8 firari şüpheli aranıyor.

Gözaltılar ve Operasyonlar Devam Ediyor

Belediye Başkanları ve yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edilen bu suç örgütü ile bağlantılı 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik de yer alıyor.

Soruşturma kapsamında devam eden arama çalışmaları, binalarda ve şahısların adreslerinde sürdürülüyor. Balıkesir Altınok

Sözde lider Aziz İhsan Aktaş başta olmak üzere, 8 firari şüpheliye yönelik arama çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor
2
Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısını Yenileyecek
3
Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi
4
Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi
5
Öz Orman-İş Sendikası'ndan Gelir Vergisi İndirimi Talebi
6
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Ana Muhaefetin Elinde Kırmızı Kart Olmaz'
7
Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak