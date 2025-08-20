DOLAR
İstanbul'da Taksi Şoförü Anne ve Çocuklarının Önünde Drift Yaparken Yakalandı

İstanbul Kadıköy'de anne ve çocuklarının önünde drift yapan taksi şoförü N.E. yakalandı; ceza, ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi uygulandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:33
İstanbul'da Taksi Şoförü Anne ve Çocuklarının Önünde Drift Yaparken Yakalandı

İstanbul'da taksi şoförü anne ve çocuklarının önünde drift yaparken yakalandı

Olay ve inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul Kadıköy'de karşıdan karşıya geçen anne ve çocuklarının üzerine drift yaparak aracını süren taksi şoförünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dün Kadıköy'de, karşıdan karşıya geçen anne ve çocuklarının üzerine, drift yaparak aracını süren bir taksiye ait görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince söz konusu görüntülerin incelendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

Soruşturma ve tespit

"Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin N.E. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücüye, kırmızı ışık kuralına uymama, drift atmak, saygısız araç kullanma, kavşakta yayalara yol vermemek maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır. Şahsın sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuş ve araç trafikten men edilmiştir. Şahıs adli makamlara sevk edilmiştir."

Uygulanan yaptırımlar

Şüpheli: N.E.

Uygulanan işlemler: Kırmızı ışık kuralına uymama, drift atma, saygısız araç kullanma ve kavşakta yayalara yol vermeme maddelerinden idari para cezası.

Diğer yaptırımlar: Sürücü belgesine 2 ay el koyma ve aracın trafikten men edilmesi; şahıs adli makamlara sevk edildi.

Bakanın uyarısı

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullananlara seslenerek şunları ifade etti:

"Trafikte anlık bir öfkeniz, yolda kazanacağız birkaç dakika, hangi çocuğun, hangi insanın yaşamından daha kıymetlidir? Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım."

