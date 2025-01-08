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İstanbul'da Taksicilere Yönelik Suç Operasyonu: 30 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da turistleri dolandıran taksicilere yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:08
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Suç Operasyonu: 30 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da Turistlere Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da, turistleri "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırdığı belirlenen taksi şoförleri ve suç örgütü üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 30 zanlıyı gözaltına aldı.

Turistlere Yönelik Takip ve Dolandırıcılık Yöntemi

Yabancı uyruklu turistlerin Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde dolandırılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda, taksi şoförlerinin organize bir şekilde turistleri takip ettikleri ve kendi araçlarına yönlendirdikleri tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şoförlerin dolandırıcılık amacıyla müşteriden aldıkları paraların bir kısmını kontrol etme bahanesiyle çaldıkları belirlendi.

Suç Örgütü Üyeleri ve Operasyon Detayları

Yürütülen operasyonda, suç örgütünün liderliğini yapan S.Ü. (46) dahil olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen verilere göre, örgütle bağlantılı 43 şüpheli toplamda 33 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirmiştir.

Cinayet Bağlantısı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Örgütle bağlantılı Kerem Doğan'ın cinayetinin ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri 6 şüpheliyi tutuklamış, operasyonda ele geçirilen adreslerden 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası gibi malzemeler de dikkat çekti.

Gözaltına alınan 30 zanlının, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemleri ise devam ediyor.

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