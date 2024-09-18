İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, tarihi eser kaçakçılığıyla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi Obje Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu operasyonda, kayıtsız bir şekilde yer değiştiren ve ikincil kişilere satılmak üzere yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmaya çalışan tarihi eserler hedef alındı. Fatih’teki 3 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Önemli Eserler Bulundu

Yapılan aramalarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tahmin edilen çeşitli ebatlarda 435 adet altın, gümüş ve bronz sikke, Hristiyanlık inancının önemli figürlerini temsil eden 199 adet ahşap ikon ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait 162 etnografik eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Türk kültür ve tarihinin önemli parçalarını oluşturması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir.

Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildikleri, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.

Bu tür operasyonların, tarihi mirasın korunması açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.