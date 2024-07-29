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İstanbul'da Tehlikeli Sürücüye Cezai İşlem

Ağcılar'da otomobil kullanırken ayağını camdan çıkaran sürücüye, İstanbul Emniyeti tarafından ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:25
İstanbul'da Tehlikeli Sürücüye Cezai İşlem

İstanbul'da Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücüye Cezai İşlem

İstanbul'un Ağcılar ilçesinde, sürücünün otomobil kullanırken ayağını camdan çıkartarak trafiği tehlikeye atması sonucu ceza kesildi.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada yayımlanan ve bir otomobil sürücüsünün araç kullanırken ayağını camdan çıkardığına dair görüntüler üzerine harekete geçti.

Sürücünün Kimliği Tespit Edildi

Polis ekipleri, araç plaka bilgilerini kullanarak sürücünün kimliğini belirledi. Söz konusu sürücü B.T., yapılan operasyonla yakalandı.

Kesilen Cezalar

B.T. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiğin güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddeleri uyarınca 1380 lira ceza uygulandı. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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