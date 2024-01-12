İstanbul'da terörist operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si serbest bırakıldı.

İstanbul'da terörist operasyonu: 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Silahlı terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 şüpheli, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 ŞÜPHELİDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Sağlık muayenesinden sonra adliyeye gönderilen şüphelilerden 2'si hakim karşısına çıktı ve tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer şüpheli de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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