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İstanbul'da 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi' Başladı!

İstanbul'da düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi', terörle mücadelede birlik ve dayanışma çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 13:52
İstanbul'da 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi' Başladı!

İstanbul'da, Medya Platformu Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi' başladı. Kongre, FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Medya Platformu Derneği Kurucu Başkanı Ahmet Durkaya, terörsüz bir Türkiye'nin sadece bir slogan değil, aynı zamanda bir davet niteliğinde olduğunu vurguladı. Durkaya, bu davetin, birlik olmaya, bilinçlenmeye ve geleceği sabırla inşa etmeye çağrı yaptığına dikkat çekti.

Durkaya, kendi kimliğini bir platformun kurucu başkanı olarak değil, bu toprağın bir evladı olarak ön plana çıkardığını belirterek, “İnanıyorum ki bu hayal, yalnızca bir temenni değil, hepimizin ortak duası ve mesuliyetidir.” dedi.

Konuşmasının devamında, “Bu mücadele yalnızca silahla değil; imanla, bilgiyle, eğitimle, ahlakla ve sevgiyle yürütülmelidir,” ifadelerini kullandı. Burada toplanmış olmanın bile güçlü bir mesaj taşıdığını belirten Durkaya, “Her samimi söz, belki bir çocuğun geleceğine ışık olacak,” vurgusu yaptı.

Kongrede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı mesajı da okundu. Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bizi ayrıştırmaya çalışanlara inat, 'Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte gerçekleştireceğiz,” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, eski AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Medya Platformu Onursal Başkanı Mustafa Çınar da birer konuşma yaptı. Kongrede, 'Toplumsal ve Bölgesel Tahayyüller' başlıklı bir oturum gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Şehit ailelerinin de yer aldığı etkinlikte, şehit anneleri özellikle terörün bitmesi ve 'Terörsüz Türkiye' isteğini dile getirdi. Sağlık sorunları nedeniyle katılamayan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, telefonla bağlanarak “Anneler artık ağlamasın,” çağrısında bulundu.

Gün boyu sürecek olan kongrede, 'Sanatsal İzdüşümler ve Kültürel Notlar', 'Akademik ve Düşünsel Kodlar' gibi çeşitli başlıklar altında oturumlar gerçekleştirilecek ve etkinlik, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı...

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde başladı. Derneğin Kurucu Başkanı Ahmet Durkaya, programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı...

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde başladı. Derneğin Kurucu Başkanı Ahmet Durkaya, programa katılarak konuşma yaptı.

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