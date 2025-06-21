İstanbul'da 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi' Devam Ediyor

İstanbul'da, Medya Platformu Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi' sürüyor. FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, şehit anneleri ve Diyarbakır anneleri başta olmak üzere sanat, medya, akademi, siyaset ve sivil toplumdan çok sayıda isim bir araya geldi.

Sanatçının Sorumluluğu

'Sanatsal ve Kültürel İzdüşümler' oturumunda konuşan oyuncu Deniz Uğur, sanatçıların topluma karşı sorumluluklarının altını çizerek, "Çocuklarımıza bazı şeyleri doğru aktarabilmemiz çok önemli. Yeni nesil çatışmayı ve ötekileşmeyi istemiyor, birlik, beraberlik ve barış istiyor. Hiçbiri birbirini din, dil, ırk üzerinden ötekileştirmiyor. Bu benim yeni kuşakta en çok gördüğüm davranış modeli." dedi.

Uğur, yeni nesillere bırakılacak en güzel mirasın sevgi ve barış iklimi olacağına dikkat çekerek, terörsüz bir gelecek için kültürel gücün önem taşıdığını ifade etti. "Sanatın insanları düşünmeye, eleştirmeye, sorgulamaya teşvik etmesi gerekir. Sanatçı nefretin değil umudun propagandasını yapar. Sanat, korku ve öfke ile değil, kültürle ve empati ile çözmeye çalışır," ifadelerini kullandı.

Önemli Mesajlar ve Vurgu

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da terörsüz Türkiye hedefine korkmadan ilerlemek gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çağrısının önemi büyüktür," dedi. Türkoğlu, medeniyetin değerleri üzerinden birlikteliğe vurgu yaparak, "Sanatçılara düşen görev, bu durumu değiştirmek için filmlerle, dizilerle ve tiyatrolarla mücadele etmektir," şeklinde konuştu.

Kongrede, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen 'Akademik ve Düşünsel Kodlar' oturumunda ise Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Prof. Dr. Tevfik Erdem, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Ramazan Yelken gibi isimler söz aldı.

Gün boyu sürecek olan kongre, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlanacak.

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" sürüyor. FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, "Sanatsal ve Kültürel İzdüşümler" oturumuna katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, konuşma yaptı.

İstanbul'da, Medya Platformu Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi" sürüyor. FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, "Sanatsal ve Kültürel İzdüşümler" oturumuna katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, konuşma yaptı.