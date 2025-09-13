İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

İBB Meclisi kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. 15 Eylül'den itibaren tam bilet, Mavi Kart, taksi, minibüs ve vapur tarifeleri yükseldi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:02
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 zam kararı

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar, İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda alındı. Yüzde 30 oranında yapılan zam, oy çokluğuyla kabul edildi ve 15 Eylül'den itibaren yürürlüğe giriyor.

Kararın kapsamı ve oy durumu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan kararda düzenleme, toplu ulaşımın birçok kalemini kapsıyor. Yeni düzenleme CHP grubunun oylarıyla kabul edilirken, AK Parti grubunun şerh koyduğu belirtildi.

Tam bilet ve Aylık Abonman (Mavi Kart)

En temel ulaşım kalemlerinde fiyatlar şu şekilde güncellendi:

• Tam Elektronik Bilet: Daha önce 27 TL olan tam bilet ücreti, yüzde 30'luk artışla 35 TL'ye yükseltildi.

• Aylık Abonman (Mavi Kart): Aylık abonman ücreti, daha önce 2 bin 120 TL iken yeni tarifeyle 2 bin 748 TL'ye çıkarıldı.

Taksi, minibüs ve servis ücretleri

Taksimetre, minibüs ve servis ücretlerinde de kapsamlı artışlar yapıldı:

Taksi Ücretleri:

• Taksimetre açılış ücreti: 42 TL54,50 TL

• Kilometre başına mesafe ücreti: 28 TL36,30 TL

• Kısa mesafe (indi-bindi) ücreti: 135 TL175 TL

Minibüs Ücretleri:

• En kısa mesafe (indi-bindi) ücreti: 25 TL32,50 TL

• 15-20 kilometre arası hatlarda ücret: 30 TL39 TL

• Öğrenci ücreti: 16 TL21 TL

Okul ve Personel Servisleri:

• Okul servislerinde en kısa mesafe (0-1 km) ücreti: 2 bin 605 TL3 bin 376 TL

• Personel servisleri ücreti: 1355 TL1757 TL

Deniz ulaşımı (vapur) tarifeleri

Şehir hatları vapurlarında da zam yapıldı. Bazı popüler hatlardaki yeni ücretler şunlar:

• Üsküdar-Eminönü: 34 TL44 TL

• Kadıköy-Eminönü: 38 TL49 TL

• Kadıköy-Beşiktaş: 38 TL49 TL

• Bostancı-Adalar: 100 TL130 TL

Bu zamlar, şehir içi ulaşım maliyetlerinde önemli bir artış anlamına geliyor ve vatandaşların günlük ve aylık bütçelerini doğrudan etkileyecek.

