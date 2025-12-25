İstanbul'da Trafik Felci: Yağmurla Yoğunluk yüzde 90'a Ulaştı

Akşam mesaisi ve yağış trafikte kilitlenmeye yol açtı

İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıktı.

Mesai bitimiyle birlikte artan trafik, etkili olan yağışın da katkısıyla birçok güzergâhta ilerlemeyi zorlaştırdı. Araçlar bazı noktalarda adeta durma noktasına geldi.

D-100 Karayolu Yenisahra mevkii ile Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu özellikle göze çarptı; bu noktalarda araçlar seyretmekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 19.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

Şehir genelindeki yoğunluğun havadan görüntüleri paylaşılırken, ana yollar ve bağlantı güzergâhlarındaki sıkışıklık devam ediyor.

