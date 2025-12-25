DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.780.729,22 -0,79%

İstanbul'da Trafik Felci: Yağmurla Yoğunluk yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili yağış ve mesai çıkışıyla trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında yüzde 90'a ulaştı, birçok noktada ulaşım adeta durdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:23
İstanbul'da Trafik Felci: Yağmurla Yoğunluk yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da Trafik Felci: Yağmurla Yoğunluk yüzde 90'a Ulaştı

Akşam mesaisi ve yağış trafikte kilitlenmeye yol açtı

İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine çıktı.

Mesai bitimiyle birlikte artan trafik, etkili olan yağışın da katkısıyla birçok güzergâhta ilerlemeyi zorlaştırdı. Araçlar bazı noktalarda adeta durma noktasına geldi.

D-100 Karayolu Yenisahra mevkii ile Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu özellikle göze çarptı; bu noktalarda araçlar seyretmekte güçlük çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 19.15 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

Şehir genelindeki yoğunluğun havadan görüntüleri paylaşılırken, ana yollar ve bağlantı güzergâhlarındaki sıkışıklık devam ediyor.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE ANADOLU VE AVRUPA YAKALARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90 SEVİYELERİNE...

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE ANADOLU VE AVRUPA YAKALARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90 SEVİYELERİNE ÇIKTI.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE ANADOLU VE AVRUPA YAKALARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90 SEVİYELERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
2
Kocaeli’de 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı
3
Regaip Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Akın
4
İstanbul'da Trafik Felci: Yağmurla Yoğunluk yüzde 90'a Ulaştı
5
2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı
6
Kaymakam Arıkan Harmankaya (Abrenk) Köyünde İnceleme: Altyapı ve Talepler
7
Bakan Bak: 'Savunma sanayisinde her alanda yatırım yapan bir Türkiye var' — Gaziantep 104. Yılı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı