Mengücek Gazi EAH'ye Erişilebilirlik Belgesi Verildi

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Erişilebilirlik Belgesi

Erzincan'da kapsamlı değerlendirme sonrası belge verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm engel grupları için erişilebilir olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda hastaneye erişilebilirlik belgesi verildi.

Düzenlenen törende, erişilebilirlik belgesi, erişilebilirlik bayrağı ve erişilebilirlik logosu, İl Müdürü Serdar Demirci tarafından İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a takdim edildi.

