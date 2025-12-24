DOLAR
Mengücek Gazi EAH'ye Erişilebilirlik Belgesi Verildi

Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tüm engel grupları için erişilebilir bulunarak erişilebilirlik belgesi aldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:00
Erzincan'da kapsamlı değerlendirme sonrası belge verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm engel grupları için erişilebilir olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda hastaneye erişilebilirlik belgesi verildi.

Düzenlenen törende, erişilebilirlik belgesi, erişilebilirlik bayrağı ve erişilebilirlik logosu, İl Müdürü Serdar Demirci tarafından İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a takdim edildi.

