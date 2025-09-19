İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan 17 Motosiklet Sürücüsüne İşlem

İstanbul Emniyeti, Cebeci Tüneli bağlantı yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 17 motosiklet sürücüsüne idari yaptırım uyguladı, 2 sürücü belgesi iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 08:57
İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan 17 Motosiklet Sürücüsüne İşlem

İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan 17 Motosiklet Sürücüsüne İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Cebeci Tüneli Bağlantı yolunda yoğun ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yerlikaya, kontrollerde M.K, E.Y, C.D, B.B, K.S.L, G.K, B.S.S, E.B, A.Y, E.Ç, R.Y.K, E.A, B.Ş, Y.E.U, D.A, A.D.D. ve O.U'nun video kaydı alınarak yakalandığını bildirdi.

Denetimde, sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik ve aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı ve dikiz aynası bulundurmamak ile yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunma maddelerinden idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Yerlikaya, ayrıca 2 şahsın sürücü belgelerinin Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edildiğini ve işlem yapılan tüm motosikletlerin trafikten men edildiğini belirtti. Şahıslar hakkında 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, denetimleri yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini tebrik etti.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 11 Yaşındaki Yiğitcan'ın Bisiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
2
Aydın Çine'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
3
19 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST ve Kooperatifçilik Stratejisi
4
Erakçi: Avrupa'dan nükleer görüşmelerde 'kaçamak cevap' aldık — Snapback gerilimi
5
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Gözaltı, 37 Tutuklama
6
Atina'da Akropolis'e Filistin'e Destek Pankartı: KKE Üyelerinin Protestosu

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)