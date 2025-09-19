İstanbul'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan 17 Motosiklet Sürücüsüne İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin Cebeci Tüneli Bağlantı yolunda yoğun ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yerlikaya, kontrollerde M.K, E.Y, C.D, B.B, K.S.L, G.K, B.S.S, E.B, A.Y, E.Ç, R.Y.K, E.A, B.Ş, Y.E.U, D.A, A.D.D. ve O.U'nun video kaydı alınarak yakalandığını bildirdi.

Denetimde, sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik ve aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı ve dikiz aynası bulundurmamak ile yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunma maddelerinden idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Yerlikaya, ayrıca 2 şahsın sürücü belgelerinin Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edildiğini ve işlem yapılan tüm motosikletlerin trafikten men edildiğini belirtti. Şahıslar hakkında 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, denetimleri yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini tebrik etti.