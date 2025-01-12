İstanbul'da Trafik İhlallerine Sert Müdahale: 17 Bin 560 Lira Ceza

İstanbul'da Trafik İhlalleri Sonucu Cezalar Kesildi

İstanbul'da, trafik kural ihlali yapan iki sürücüye toplam 17 bin 560 lira para cezası uygulandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler, 7 Ocak tarihinde Şişli Mecidiye Caddesi'nde yaşanan bir olay üzerine başladı.

Olayın çıkış noktası, bir servis aracının ters yönde gitmesi ve trafik akışını yavaşlatmasıyla ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler oldu. Ekipler, aracın plakasından sürücü S.Ş.K.’ya ulaştı ve kendisine, Karayolları Trafik Kanunu’nun "trafik akışının tersi istikametinde araç kullanmak" maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Daha Fazla İhlal

Ekipler ayrıca, Çekmeköy Şile Yolu üzerinde direksiyonu ayaklarıyla kontrol eden sürücüyü de tespit etti. Bu kişi G.T., sosyal medyada bu görüntüleri paylaşmıştı. G.T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 8 bin 293 lira para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan G.T.'ye karşı adli işlem başlatıldı. Kendisine 100 ceza puanı aşımı nedeniyle iki ay süreyle ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Bu olaylar, İstanbul'da trafik güvenliğinin korunmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da, trafikte kural ihlali yapan 2 sürücüye 17 bin 560 lira para cezası kesildi.