İstanbul'da Trafik Tartışması: 3 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da Yaşanan Olay

Gaziosmanpaşa'da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan bir tartışma, 3 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. 15 Eylül'de Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi’nde meydana gelen olayda, kendilerine korna çaldığı gerekçesiyle bir otomobil sürücüsüne (A.B) saldıran 3 kişi, Emniyet güçlerinin detaylı çalışmaları sonrasında gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından hızla harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, A.B'nin aracının önünü kesen şüphelilerin U.B.E. (19), U.B.E. (24) ve H.T. (20) olduğu belirlendi.

Tutuklama Süreci

İlk aşamada gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.