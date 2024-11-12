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İstanbul'da Trafik Tartışması: Aracına Zarar Veren Sürücü Yakalandı

Arnavutköy'de tartıştığı sürücünün aracına zarar veren 20 yaşındaki sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:15
İstanbul'da Trafik Tartışması: Aracına Zarar Veren Sürücü Yakalandı

İstanbul'da Sürücü Trafik Tartışması Sonrası Gözaltına Alındı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün aracına zarar veren bir kişi gözaltına alındı. Olay, 9 Kasım tarihinde saat 04.00 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ulusal kanallarda yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle yaşanan tartışmada, şüpheli Ş.M.K. (20), diğer sürücü E.K.'nin önünü keserek aracına zarar verdiği belirlendi.

Yapılan çalışma sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Ş.M.K., mala zarar verme ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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