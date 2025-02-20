İstanbul'da Trafik Tartışması: Şüpheli Kadının Araçına Zarar Verdi, Tutuklandı

İstanbul'da Trafik İhalesi Sonrası Tutuklama

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyledir çıkan bir tartışma, yaşanan olaylarla sonuçlandı. 17 Şubat'ta, kadın sürücünün aracına zarar veren S.Z. adlı şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Z, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu duruma itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 24. Asliye Ceza Mahkemesi, S.Z.'nin tutuklanmasına karar vererek, olayla ilgili süreci yeniden başlattı.

Sosyaldaki Tepkiler

Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti. Kadın sürücü ile farklı bir aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, güvenlik güçlerinin harekete geçmesine sebep oldu. Yapılan araştırmalarla, S.Z.'nin kadına karşı tehdit ve hakaret suçu işlediği de belirlendi.

Şimdi ise, İstanbul'da yaşanan bu tartışmanın sonuçları ve olaya karışanların durumu, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.