İstanbul’da Trafik Yoğunluğu %87’ye Ulaştı — D-100’de Durma Noktası

İstanbul’da akşam iş çıkışında yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 87 oldu; D-100’de Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler ve Bakırköy’de trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:59
Akşam iş çıkışında yağmur etkisiyle yoğunluk arttı

Haftanın son gününde mesai bitimiyle birlikte İstanbul trafiğinde önemli bir artış görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 87 olarak ölçüldü.

Özellikle Avrupa Yakası’nda D-100 karayolu üzerinde Yenibosna, Sefaköy, Bahçelievler ve Bakırköy bölgelerinde araçlar adeta durma noktasına geldi. Yağmurun etkisi trafiğin akışını olumsuz yönde etkiledi ve sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Trafik verileri, akşam iş çıkışı saatlerinde şehir genelinde yoğunluğun yükseldiğini gösteriyor; yetkililer ve sürücüler gelişmeleri takip ediyor.

