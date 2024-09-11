İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Neden Artıyor?

İstanbul'da Trafik Yoğunluğuna Dikkat!

Haftanın üçüncü iş gününde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu hissedilmeye başlandı. Kentteki trafik yoğunluğu %56 seviyelerine ulaştı.

İlk Sabah Saatlerinde Yoğunluk Artıyor

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından eğitim dönemi ile birlikte, İstanbul'un birçok noktasında sabah saatlerinde trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Özellikle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda başlıca ulaşım yollarında sıkışıklık yaşanmaktadır.

Anadolu Yakası'ndaki Durum

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde trafik yavaş ilerliyor. Ayrıca, Kozyatağı'ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanan bir yoğunluk mevcut.

Kavacık ve Ümraniye mevkisinde Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları oluşmuş durumda. Şile Otoyolu'nda Ümraniye yönünde de benzer bir sıkışıklık yaşanıyor.

Avrupa Yakası'ndaki Gelişmeler

D-100 kara yolu üzerinde Avrupa Yakası'nda da durum farklı değil. Özellikle Mecidiyeköy civarında trafik akışı akıcı iken, Ankara istikametindeki yan yolda yoğunluk yaşanıyor.

Avcılar ve Küçükçekmece'de de Ankara yönünde ağır bir trafik söz konusu. Çağlayan mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru araçlar yavaş hareket ediyor.

Toplu Taşıma Duraklarındaki Yoğunluk

İşe ve okula gitmek isteyen pek çok kişi sabah saatlerinde toplu taşıma kullanmak için duraklarda yoğunluk oluşturmuş durumda. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 olarak kaydedilmiştir.

Avrupa Yakası'nda %49, Anadolu Yakası'nda ise %67 oranında trafik yoğunluğu gözlenmektedir.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından okulların da açılmasının etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı. Kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.