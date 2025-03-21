İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı!

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu %83'e kadar yükselmiş durumda.

Haftanın son iş gününde, iftar saatinin yaklaşmasıyla bazı yollarda araçlar ilerlemekte oldukça zorlanıyor. İş çıkış saatine iftara yetişmek isteyenlerin eklenmesi şehir genelinde trafik yoğunluğunu artırdı.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Florya'ya kadar etkisini sürdürüyor. D-100 kara yolunda, Yenibosna, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Zeytinburnu noktalarında her iki istikamette araçlar oldukça güçlükle ilerliyor. Yoğunluk, Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Okmeydanı-Çağlayan ve Mecidiyeköy-Zincirlikuyu arasındaki yoğunluk ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Köprü yönünde, Anadolu Yakası istikametindeki yoğunluk ise Acıbadem'e kadar sürüyor.

TEM Otoyolu'nda da Hasdal, Kemerburgaz ayrımı ile Maslak'ta araçlar zor ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette yoğunluk gözleniyor. Anadolu Yakası'nda, D-100 karayolu üzerinde Kadıköy-Kartal arasında trafik ağır ilerliyor.

Ayrıca, TEM Otoyolu’nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında da iki yönlü bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar güçlükle ilerliyor. İftar saatinde evlerine yetişmek isteyen yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Özellikle Sefaköy, Yenibosna ve Cevizlibağ metro ve tramvay duraklarında vatandaşlar araçlara binmekte zorluk yaşadı.

Ayrıca, Cevizlibağ-Aksaray arasında yapılan tramvay seferlerinde gecikmeler yaşanıyor. Topkapı tramvay istasyonunda meydana gelen aksaklık nedeniyle yolcular tramvaydan inmek zorunda kaldı.

İBB CepTrafik haritasına göre, İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu %83 düzeyine çıkarken, Avrupa Yakası'nda bu oran %87, Anadolu Yakası'nda ise %76 olarak ölçüldü.