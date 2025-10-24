İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 87'ye Çıktı

Haftanın son mesai günü akşamında İstanbul'da ana arterler, caddeler ve köprü bağlantılarında trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü. Kent genelinde etkili olan yağış ve mesai çıkışı trafiğin ağırlaşmasına neden oluyor.

Genel Durum

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve bu noktalara bağlanan yolları kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 87 seviyesinde seyrederken, Avrupa Yakası yüzde 85, Anadolu Yakası yüzde 90 yoğunluğa ulaştı.

Avrupa Yakası'nda Öne Çıkan Güzergahlar

D-100 kara yolunda Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ kesimlerinde her iki istikamette yoğun trafik gözleniyor. Trafik, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne kadar uzanıyor.

Haliç Köprüsü'ndeki yoğunluk Beylikdüzü'ne kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne kadar devam ediyor.

Basın Ekspres Yolu, Hadımköy-TEM bağlantı yolu ve Bakırköy Sahil Yolu'nda da araç yoğunluğu yaşanıyor. Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında trafik hareketi yavaş. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda Öne Çıkan Güzergahlar

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında yoğunluk yaşanıyor. Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor; Acıbadem ve Altunizade mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Üsküdar'dan Sancaktepe'ye, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar trafik çift yönlü olarak ağır.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar yavaş ilerlerken, toplu ulaşım araçları kullananlar için Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade istasyonlarında yoğunluk oluştu. Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında kalabalık dikkat çekiyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu verileri sürücüler için uyarıcı nitelikte; alternatif güzergah ve toplu ulaşım tercihleri trafiği hafifletmede önem taşıyor.

