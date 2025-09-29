İstanbul'da Trafikte Taşla Saldırı: Trafik Zorbası İ.B. Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran İ.B.'nin yakalandığını ve emniyete teslim edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:08
Bakan Ali Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı. Trafik zorbası yakalandı." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir sürücünün trafikte tartıştığı diğer sürücüye taşla saldırdığı dikkat çekmişti.

Yapılan çalışmalar sonucu olayın faili olarak tespit edilen kişinin İ.B. olduğu bildirildi. Yerlikaya, şüphelinin yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı ve vatandaşlara "112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım." çağrısında bulundu.

