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İstanbul'da Tramvay Arızası: Yolcular Raylarda Yürümek Zorunda Kaldı

İstanbul'da tramvay arızası nedeniyle yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:45
İstanbul'da Tramvay Arızası: Yolcular Raylarda Yürümek Zorunda Kaldı

İstanbul'da Tramvay Arızası Yaşandı

İstanbul'un Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda, sabah saatlerinde yaşanan bir arıza yolcuları zor durumda bıraktı. Sirkeci yönüne ilerleyen tramvay, Laleli durağında arızalanarak hareket edemez hale geldi.

Yolcular Raylarda Yürümek Zorunda Kaldı

Tramvayın vatmanı, arıza nedeniyle tramvayın kapılarını açarak yolcuların inmesine izin verdi. Ancak bu durum, çok sayıda yolcunun bir sonraki durağa kadar raylar üzerinde yürümek zorunda kalmasına neden oldu. Bu sırada yaşananlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Yolcular Tepki Gösterdi

Rayları yürüyerek geçmek zorunda kalan bazı yolcular, duruma olumsuz tepki gösterdi. İstanbul'da yaşanan bu olay, toplu taşıma sistemindeki aksamaların yolcular üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay, sabah saatlerinde Laleli...

Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Sirkeci yönünde ilerleyen tramvay, sabah saatlerinde Laleli durağında arızalandı. Tramvaydan inen yolcuların bir sonraki durağa kadar raylarda yürüdüğü görüldü.

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