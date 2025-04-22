İstanbul'da 'Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak' Çalıştayı Başladı

Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak Çalıştayı İstanbul'da Başladı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak" çalıştayı, Türkçenin sorunlarını ele almak amacıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İZÜ Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda yapılan çalıştay, dil bilincinin güçlendirilmesine odaklandı. Çalıştayın açılış konuşmasını eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı yaptı. Avcı, Türkçenin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Ben, eski bir Milli Eğitim Bakanıyım. Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden birisi de Türkçeyi korumaktır" dedi.

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Avcı, Türkçe konusundaki reform çabalarının ancak doğru kadrolarla mümkün olabileceğine dikkat çekti. "Demiştim ki, 'Çocuklarımıza Türkçeyi doğru ve güzel bir şekilde konuşma, yazma ve okuma becerisi kazandırabilirsem kendimi başarılı bulacağım.' Bu konuda arkadaşlarımızla çalışmalara gayret ettik. Bazılarında başarılı olduk, bazılarında olamadık," ifadelerini kullandı.

Başka bir noktada ise öğretmenlerin eğitiminin önemine değinen Avcı, "Öğretmenlerimizi çocuklarımızı daha iyi yetiştirmeyle ilgili eğitmemiz gerekiyor. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığının değil, hepimizin meselesidir," dedi. Türkçenin yozlaşmasına dair eleştirilerde bulunan Avcı, çocuklara dil kurallarının öğretilmesinin şart olduğunu belirtti.

Türkçenin Dil Tahribatı

TDED Başkanı Ekrem Erdem, kelimelerin kendi değerleriyle birlikte geldiğini ve Türkçenin modernleşme sürecinde büyük zararlar gördüğünü ifade etti. "Türkçenin tahrip edilmesine artık o kadar alıştık ki, gönüllü ameleleri haline geldik," dedi.

Erdem, yeni neslin dil bilincinden giderek uzaklaştığını vurgulayarak, "Dil, hepimizin meselesidir. Gereken önemi vermediğimiz sürece düşünme gücümüz zayıflıyor," uyarısında bulundu.

Yüksek Öğretim ve Türkçe

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkçenin giderek kısır hale geldiğini ve yüksek öğretim dilinin yabancı dil odaklı yapıldığını belirtti. "Eğitim dilimiz İngilizcedir ve bu durum, milli kimliğimiz açısından büyük zarar veriyor," dedi.

Gün boyunca süren çalıştayda, “Dil, Kimlik ve Kültür”, “Batı Dillerinin Türkçe Üzerindeki Etkisi”, “Türkçenin Coğrafi Dünyası” ve “Konuşma Türkçesi” konularında toplam 15 tebliğ sunuldu. Çalıştay, İZÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Özen’in, "Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi" konuşması ile sona erdi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak" çalıştayı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, açılışta konuştu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından düzenlenen "Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak" çalıştayı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, açılışta konuştu.